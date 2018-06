Reno De Medici Spa acquisisce al 100% la Barcelona Cartonboard

di Paola Treppo

OVARO (Udine) - Primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato attivo anche nel segmento della fibra vergine, il consiglio di amministrazione dellaSpa ha esaminato e approvato il progetto diSau società di diritto spagnolo operativa nel settore del cartoncino patinato. Venditore è il Fondo tedesco di private equity Quantum Capital Partners.Il consiglio ha conferito all’amministratore delegato mandato di procedere alla definizione e formalizzazione dei documenti contrattuali. La stipula del preliminare di acquisto è prevista entro la fine di giugno 2018, con effetti sospensivamente condizionati alle autorizzazioni di legge da parte delle competenti autorità antitrust. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2018.Fondata nel 1967, Barcelona Cartonboard Sau opera nel business del cartoncino patinato prodotto da fibra riciclata e, secondariamente, da fibra vergine, segmento di business sviluppato da fine 2016. Con sede e impianto produttivo a Castellbisbal, Catalonia, la società vanta una capacità produttiva annuale di 180.000 tonnellate e ha in organico circa 230 dipendenti.Barcelona Cartonboard Sau è il maggiore produttore di cartoncino della Spagna, una delle piùimportanti cartiere del Sud Europa e il settimo produttore su scala europea nel settore Wlc. Nell’ultimo esercizio, chiuso al 31 dicembre 2017, la società ha registrato - principi contabili spagnoli - ricavi di vendita di 122,3 milioni di Euro, un Ebirta di 5,1 milioni di euro e un utile netto di 1,4 milioni di euro. Al 31 dicembre 2017 l’indebitamento finanziario netto ammontava a 11,5 milioni di Euro.Con investimenti strategici di oltre 18 milioni di Euro nel biennio 2016-17, a seguito dell’ingresso del fondo tedesco di private equity Quantum Capital Partners nell’ottobre del 2015, succeduto al gruppo Stora Enso - Barcelona Cartonboard, si colloca tra le prime cartiere europee in termini di capacità produttiva, velocità e luce della macchina, con gli impianti più moderni, riconosciuta per l’elevato livello qualitativo del cartoncino prodotto.L’acquisizione di Barcelona Cartonboard Sau permetterà al Gruppo Rdm di rafforzare la propria presenza in un mercato ben conosciuto, di ottimizzare il proprio portafoglio prodotti e di migliorare ulteriormente il livello di servizio ai clienti attuali e a quelli nuovi. Grazie alla prossimità dell’impianto di Barcellona e ad alcuni dei maggiori converters europei, Infatti, potranno essere raggiunti in tempi più brevi i clienti strategici.Ildella partecipazione è basato su un Enterprise Value di 46,4 milioni di euro, calcolato su un Ebirta proforma per il 2018 di 8,2 milioni di euro, e su una Pfn stimata in circa 9,9 milioni di euro. Il prezzo sarà soggetto a successivi aggiustamenti contrattuali conseguenti al livello della Pfn e del capitale circolante alla data di efficacia dell’operazione. L’acquisizione sarà finanziata da Reno De Medici Spa prevalentemente col ricorso a una specifica linea esterna di finanziamento. Reno De Medici si è avvalsa diquale proprio advisor finanziario esclusivo nell’ambito dell’operazione.