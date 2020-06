Carriera da record: il brigadiere Zorzutti si congeda dopo 46 anni di servizio

Ha percorso centinaia di migliaia di chilometri da i monti della Carnia, dopo 46 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il 15 giugno è arrivato il momento per la meritata pensione per il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Gianfranco Zorzutti. Se non è un record, poco ci manca. Originario di Torreano, si è arruolato nell’Arma nel 1975 e, dopo il corso formativo, Carabiniere appena diciannovenne è stato assegnato alla Stazione di Ampezzo. Dopo pochi mesi è stato trasferito all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, Reparto dove ha prestato servizio sino ad oggi. A bordo della “Gazzella” dei Carabinieri il Brigadiere capo Zorzuzzi ha percorso e ripercorso le Valli di Carnia diventando figura nota in tutto il territorio, incarnando l’immagine del Carabiniere “di una volta”, serio, impeccabile in uniforme con due folti baffi che gli attribuiscono un aspetto ancora più autorevole. Ora potrà dedicarsi alla moglie Loredana ed alle figlie Elisa e Monica, che in tutti questi anni gli sono state vicino e hanno condiviso con lui tutti i momenti della sua lunga carriera. © RIPRODUZIONE RISERVATA