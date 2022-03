Carovana umanitaria in Polonia per portare in Italia i profughi ucraini: grande adesione all'appello delle "Iene"

UDINE - Dopo il servizio andato in onda ieri sera - 9 marzo - su Italia 1 ne Le Iene, sono arrivate decine e decine di offerte per portare in salvo i profughi ucraini. «Chi si è reso disponibile a partire con la propria auto - scrivono le Iene - chi ad accogliere a casa gli ucraini. E allora abbiamo deciso di lanciare un appello importante. Sabato 12 marzo partiremo da Udine con una carovana auto-pullman pronti a caricare i rifugiati ucraini, alla volta di Przemysil, al confine polacco con l’Ucraina. Lì, sul territorio polacco, preleveremo e porteremo in salvo in Italia quanti più profughi possibile. Per fare questo abbiamo bisogno del vostro aiuto: chiunque abbia una macchina/furgonicino/pullman e sia disponibile a venire con noi fino a Prezemysil per prelevare i profughi e abbia poi la disponibilità di ospitare a casa propria o presso una struttura i cittadini ucraini, si unisca e parta con noi! Saremo una lunga e meravigliosa carovana umanitaria! Il punto di ritrovo per tutti sarà a Udine, parcheggio ospiti dello stadio Friuli, in via Bottecchia, alle ore 13:30».

Da lì alla volta della Polonia, dove arriveranno all’incirca all’1 di notte.

Informazioni più dettagliate alla mail: ieneperucraina@gmail.com