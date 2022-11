Caro energia: 80mila famiglie in difficoltà non possono usare il riscaldamento con regolarità

UDINE - Dall'inizio della crisi energetica, più di mille persone in Fvg si sono rivolte agli sportelli Adiconsum regionali, delle quali circa 500 perché non riesce a fare fronte al rincaro dei costi dell'energia e ne chiede una rateizzazione. Circa 80mila sono i nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento d'inverno e il sistema di raffreddamento d'estate. È la fotografia scattata da Adiconsum Fvg e presentata al convegno «Come uscire dalla crisi, garantendo l'accesso all'energia sicura, sostenibile e a prezzo equo», organizzato da Cisl Fvg e Adiconsum, al quale è intervenuto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

«È una situazione che ci preoccupa enormemente - ha commentato la segretaria della Cisl Fvg, Renata Della Ricca - e che ha pesantissime conseguenze sia sul benessere delle persone sia sull'inclusione sociale, considerato il forte rischio di marginalizzazione. Chiediamo anche alla Regione interventi concreti per favorire le comunità energetiche e semplificare l'iter per dotarsi di impianti fotovoltaici». I numeri degli sportelli sono stati presentati dal presidente Adiconsum Fvg Giuseppe De Martino. Un utente su 2 è in difficoltà per la lievitazione dei costi, 1 utente su 4 chiede supporto sul cambio delle condizioni contrattuali, mentre 1 su 10 ha a che fare con problemi di altro tipo, come il funzionamento dei contatori. «La nostra platea - ha spiegato De Martino - è molto variegata, ma i maggiori problemi riguardano gli over 65 con pensioni basse e le famiglie numerose. Crescono i casi di cosiddetta morosità incolpevole - ha aggiunto - con la minaccia di distacco per ritardi o mancati pagamenti (5%)». Il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco, ha sottolineato che «occorre accelerare gli iter autorizzativi elle comunità energetiche rinnovabili, contestualizzando i programmi i le risorse del Pnrr su questo specifico tema».