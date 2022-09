Caro energia, alla cartiera Burgo cassa integrazione per 290 dipendenti

TOLMEZZO - Farà ricorso alla cassa integrazione a partire da lunedì 5 settembre la cartiera Mosaico di Tolmezzo (Udine) del Gruppo Burgo: fino a 290 i dipendenti coinvolti. La decisione, collegata ai rincari dei costi dell'energia, è stata ufficializzata ieri durante un incontro tra azienda, sindacati e Rsu. Al momento la cig è prevista dal 5 settembre al 3 ottobre. Inizialmente si provvederà alla chiusura del reparto cellulosa, ma il timore - per i rappresentanti dei lavoratori - è che prossimamente possa esserci uno stop generale della produzione della carta. Nel periodo indicato l'ammortizzatore sociale riguarderà tutti i dipendenti, in maniera graduale, a seconda di quali reparti verranno di volta in volta sospesi.