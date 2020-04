Due furgoni di carne cruda dalla Romania, senza frigo, in sacchi della spazzatura

UDINE - Un ingente carico di carne cruda, trasportata all'interno di sacchi della spazzatura in barba alle norme di legge sulla conservazione della catena del freddo, è stato individuato dalla Polizia stradale di Udine la scorsa notte, 14 aprile, lungo l'autostrada A4, poco dopo l'area di servizio di Gonars in direzione Venezia.



La pattuglia ha fermato per un controllo due furgoni provenienti dalla Romania per accertare la posizione dei due conducenti. Dalla verifica dei documenti, gli agenti hanno appurato che i due stavano effettuando il trasporto di carne cruda privi di cella frigo. Tutta la merce era accumulata in cartoni inidonei al trasporto alimentare e la carne era conservata all'interno di sacchetti della spazzatura. Le successive verifiche eseguite sul posto dalla squadra di polizia giudiziaria della sezione di Udine della Polstrada con i veterinari dell'Asu del Friuli Centrale hanno portato all'immediato sequestro e distruzione della merce per il sospetto di pericolo per la salute pubblica. Ai due conducenti sono state applicate sanzioni per un importo complessivo di 11 mila euro. I trasportatori hanno pagato anche altri 400 euro circa per lo smaltimento di circa 800 chili di alimenti oggetto di sequestro amministrativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA