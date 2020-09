Coronavirus, bimbo con l'influenza, scuola dell'Infanzia chiude sezione per precauzione

CARLINO - La sezione dei «piccoli» della scuola dell'infanzia di Carlino (Udine) è stata chiusa in via precauzionale dopo che è stato accertato un caso di Covid-19 in un bimbo che aveva accusato una leggera sindrome influenzale. Lo conferma il sindaco Loris Bazzo.

Alunni isolati al primo starnuto: paure ed eccessi nelle scuole del Veneto

«La famiglia si è rivolta al pediatra, il quale ha consigliato, seppur in presenza di sintomi blandi, di procedere con il tampone, che ha dato esito positivo - spiega il primo cittadino - Per questa ragione, l'intera sezione e l'insegnante di riferimento da questa mattina sono a casa in quarantena preventiva, in attesa della diagnosi differenziale che sarà sicuramente disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria». La scuola dell'infanzia di Carlino è paritaria ed è gestita da un'associazione di genitori.

Coronavirus e scuola. "Bambini senza mascherina sul bus scolastico" ODERZO (TREVISO) - Mascherine e trasporto scolastico: non sempre i bambini le indossano. E così sale la preoccupazione dei genitori. "Ho visto i bambini con le mascherine abbassate mentre erano a bordo del pulmino delle scuole medie denuncia una mamma tramite la pagina Facebook Oderzo Segnala -.

Ultimo aggiornamento: 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA