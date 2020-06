Caritas: utensili in prestito in cambio di volontariato, a Udine apre l'Emporio Fai Da Noi

Dal matrimonio tra gli obiettivi di natura sociale di Leroy Merlin e la filosofia del Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine nasce l’Emporio Fai Da Noi con Caritas: un progetto particolarmente caro all’azienda che (come i trenta precedentemente avviati) mira ad aumentare il grado di utilizzo dei beni e a minimizzarne gli scarti, sulla base dei principi dell’economia circolare. È presso il magazzino Ratatuje che l’Emporio Fai da Noi con Caritas trova la sua collocazione: punto di raccolta e smistamento delle offerte (esempio: vestiario, mobili, libri, giocattoli, ecc.) presente all’interno del Centro e che, vista la sua natura benefica, abbraccia il cammino intrapreso da Leroy Merlin.



L’Emporio Fai Da Noi è solo uno dei numerosi progetti di responsabilità sociale promossi da Leroy Merlin, in cui il passaggio dal “Fai da te” al “Fai da noi” rappresenta la chiave di lettura principale evidenziando la transizione a una dimensione collettiva del fare, nella comunità e per la comunità stessa. L’Emporio si definisce, infatti, come luogo di condivisione di utensileria, di cui le persone o le famiglie possono usufruire gratuitamente – rispecchiando le dinamiche di una biblioteca – per effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione per la casa. Il materiale può essere richiesto attraverso l’accesso ai Centri d'ascolto della Caritas diocesana di Udine che valuteranno, sulla base dei reali bisogni dei richiedenti, l’ammissibilità. Gli attrezzi andranno restituiti, puliti e funzionanti, entro dieci giorni.

Per chi ne ha bisogno, l’Emporio fornisce anche prodotti consumabili come vernice, stucco e lampadine. Tutto il materiale è catalogato e può essere concesso solo a mezzo del prestito in cambio di un impegno minimo di ciascun richiedente di due ore, a titolo di volontariato, da donare alla Banca Ore Caritas. All’atto del prestito, i Volontari del Centro Caritas chiederanno al richiedente l’impegno a conferire proprio tempo (partendo da 2 ore), a titolo di volontariato, alla BANCA ORE CARITAS. Questa disponibilità verrà poi sondata da Caritas in occasione di particolari iniziative che necessitano di aiuto di Volontari. Sarà l’interessato, senza vincolo alcuno, a verificare la propria disponibilità. In aggiunta, Leroy Merlin mette a disposizione gli invenduti del negozio: merce leggermente difettata, cambi gamma, campioni e così via.

L’Emporio sarà aperto martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.



