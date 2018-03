di Paola Treppo

VILLESSE (Gorizia) - Due sono, e altristipati su unerano in pessime condizioni igieniche,. A fermare questo grosso carico disono stati gli agenti della polizia stradale di, nel pomeriggio di sabato 24 marzo, sullaA34, nel territorio del comune di Villesse.L’ispezione dell'autoarticolato, con targa romena, ha portato immediatamente a individuare un carico di 750 agnellini provenienti dallae diretti nel Lazio; il loro destino era la macellazione per le festività. Alla guida del veicolo un autista romeno che ha fornito agli agenti una documentazione molto sommaria relativa il suo viaggio. Già da un primo controllo, a vista, sono emerse irregolarità evidenti sulle modalità di trasporto degli animali.Per valutare in modo più approfondito ledidegli agnellini è stato richiesto l’intervento del serviziodell’azienda sanitaria. Dai controlli è emerso che il trasporto era stato eseguito senza autorizzazione per i lunghi viaggi, con un veicolo i cui piani di carico non erano stati distanziati per garantire movimento e aerazione agli animali: gli agnellini, infatti, toccavano con la schiena ildel piano superiore.Il camion, inoltre, non aveva attrezzature, come scale o altri presidi, che permettessero di accedere ai piani alti per le operazioni di ispezione e di cura delle povere; non aveva, poi, neanche un dispositivo che evitasse il congelamento dell’acqua contenuta in un serbatoio: gli agnellini non potevano abbeverarsi e morivano di sete.Per alleviare le sofferenze degli animali è iniziata la ricerca di un’azienda dove le bestiole potessero essere trasferite e accudite. In Fvg non è stata trovata alcunaautorizzata o disponibile. Con l’aiuto un’altra pattuglia, così, il camion è stato scortato sino a Villafranca Padovana (), dove è stata trovata l’unica e la più vicina azienda disponibile a ricevere le povere bestiole.Purtroppo, all’atto dello scarico degli animali a Villafranca Padovana, intorno alle 23.30 del giorno stesso, all’interno del mezzo sono stati rinvenuti due agnellini morti, proprio a causa delle condizioni didell’angusto viaggio. Messi in sicurezza i restanti 748 agnellini, la pattuglia della polizia stradale ha scortato di nuovo il mezzo pesante a Villesse (Gorizia); qui il camion è stato sottoposto al provvedimento di fermo amministrativo, resosi necessario perchè il conducente non era in grado di pagare le innumerevoli sanzioni elevate, per un importo superiore ai 6.000 euro.