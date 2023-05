TOLMEZZO - Con un tasso di occupazione del 190% il carcere di Tolmezzo è l'istituto penitenziario più affollato in Italia. Lo rende noto l'associazione Antigone nel XIX rapporto sulle condizioni di detenzione nel nostro Paese. Attualmente (al 30 aprile scorso) la struttura del capoluogo carnico che ricordiamo vede la presenza anche di una sezione del 41bis (12 detenuti), ospita 176 reclusi su 149 posti effettivi, ma ha toccato la punta di 206 nell'agosto dello scorso anno e in precedenza anche 232. A ruota Milano San Vittore (185,4%), a Varese (179,2%) e a Bergamo (178,8%). «Complessivamente il Friuli Venezia Giulia evidenzia sempre secondo Antigone situazioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari fra le peggiori d'Italia, collocandosi al terzo posto con un tasso di affollamento del 135,9%. E' preceduto solo da Lombardia, dove il sovraffollamento è pari al 151,8%, e dalla Puglia (145,7%). Nel complesso in Italia i detenuti crescono circa 5 volte di più rispetto alla crescita dei posti. Gli stranieri in carcere sono 17.723 in Italia, il 31,3% dei detenuti presenti e la loro presenza ha subito un ponderoso calo di circa il 5% dal 2011 a oggi, ma anche in questo caso il Friuli Venezia Giulia è sopra la media nazionale (41,9% di stranieri)».