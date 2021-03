Raid al supemercato Eurospin: 25enne arrestato dopo un inseguimento

CAPRIVA DEL FRIULI - Un uomo di 25 anni, di nazionalità romena, con numerosi precedenti specifici e da poco uscito da un carcere italiano per analoghi fatti, è stato arrestato dai Carabinieri di Gorizia perché sospettato del raid notturno all'Eurospin di Capriva del Friuli, compiuto l'8 marzo scorso. Qualche giorno fa, nel corso di un controllo, l'uomo è stato sorpreso a bordo di un'auto sospetta, con cui ha cercato di fuggire: dal veicolo sono stati lanciati contro le auto dell'Arma 3 estintori da 6 chili l'uno e anche alcuni piedi di porco in ferro: l'inseguimento si è concluso quando il mezzo dei malviventi è andato a schiantarsi contro il guardrail, in prossimità di Poggio Terza Armata e gli occupanti sono scappati a piedi. Dopo oltre due ore di ricerche nella zona, i Carabinieri sono riusciti a individuare una delle due persone che erano state viste uscire dal veicolo. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida: il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere del giovane.