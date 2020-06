Brucia nella notte un magazzino: maxi intervento dei Vigili del fuoco

GORIZIA - Brucia il magazzino di una azienda dismessa, maxi intervento nella notte per i Vigili del fuoco a Capriva del Friuli. Dalle 2.40 i Vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia sono impegnati con una squadra,l'autoscala, un autobotte e il supporto del funzionario di guardia, proveniente dal comando di Trieste, a Capriva del Friuli per l'incendio nei magazzini di una fabbrica dismessa. L'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, si sarebbe sviluppato in un silos dove vi era ancora la presenza di pellet, materiale prodotto dallo stabilimento quando era in attività. Al momento i pompieri goriziani con il supporto del personale e mezzi del movimento terra proveniente dal comando provinciale Vigili del fuoco di Udine stanno operando per lo smassamento del materiale interessato dall'incendio e la messa in sicurezza dell'area. L'incendio non ha fortunatamente coinvolto persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA