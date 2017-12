Capodanno in preghiera con la fiaccolata e le messe di mezzanotte

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE, ZUGLIO e PREPOTTO - Questo Natale 2017 continua a essere un tempo cadenzato da intensi incontri diguidati dall'di Udine che accompagna così laverso la fine di questo anno e l'inizio del 2018.Dopo le solenni liturgie del Natale è, infatti, molto denso anche il programma di monsignorin occasione della 51ª Giornata mondiale dellache darà inizio al nuovo anno. Dopo il solenne «Te Deum», in programma in Cattedrale a Udine domani, sabato 31 dicembre, alle ore 19, per ringraziare il Signore dei tanti doni profusi nel 2017 a tutta l'umanità, l'arcivescovo si recherà domenica primo gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, come da tradizione al Santuario didi Prepotti dove, alle 11.30, celebrerà la messa.In serata, alle 19, in Cattedrale a Udine, presiederà la solenne concelebrazione, in onore di Maria Santissima Madre di Dio, invocando le. A questa Santa Messa sono invitate tutte le autorità civili e militari alle quali l'arcivescovo offrirà una copia del Messaggio di Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale per la pace che quest'anno ha come titolo «Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace».si rinnova la tradizione dellasempre in sintonia con la 51esima Giornata mondiale della pace. Per la 31esima volta dalla piazza del Museo di Zuglio, alle 21 di domani, domenica 31 dicembre, la marcia raggiungerà la, con la coordinazione generale di dontradurrà in lingua friulana e leggerà tre brani del messaggio di papa Francesco, ciascuno in una delle tre fermate, nelle quali si prega, si canta con la guida del gruppo di Marta Viezzi e si propone una riflessione. Nelle tre tappe della salita interverranno due persone delle comunità parrocchiali di Zuglio eche vivono l’esperienza dell’accoglienza di una famiglia profuga di Aleppo, due ospiti del Centro Balducci e, responsabile del Centro stesso.All’arrivo a San Pietro, il prevosto monsignor Giordano Cracina concelebrerà l’eucarestia. I concerti dellesono affidati a Renato Miotti e agli. Alla conclusione tutti i partecipanti sono invitati a fermarsi nei locali de La Polse per un momento di convivialità.