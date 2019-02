Cani e gatti, arriva la stangata: multe di 600 euro se si viola l'anagrafe

di Lisa Zancaner

UDINE - Cani e gatti non solo vanno trattati bene, ma se non si conoscono tutte le normative per tutelare il loro benessere si rischia di incorrere in sanzioni salate. Da oggi ancora di più dopo l'aggiornamento regionale del prontuario delle multe ai sensi della legge sulle norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione. Sono tante le regole da conoscere a partire dalla registrazione all'anagrafe canina. Se non si comunica la variazione di residenza entro 30 giorni, o lo smarrimento del cane entro 5 giorni, si...