Cade nella forra di 30 metri: ci resta un mese, cagnolino salvato dai pompieri

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAUCO (Udine) - I vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo hanno portato a termine, nella giornata di ieri, giovedì 19 luglio, un complesso intervento pernel comune di, nel borgo di Vinaio. La bestiola, il cui proprietario è un agricoltore del posto,. Negli ultimi giorni alcune persone avevano uditi dei lamenti e hanno chiamato i vigili del fuoco.Localizzata la zona dalla quale provenivano i lamenti, i pompieri avevano notato la presenza di una, il cagnolino era caduto lì dentro. La forra si trova sul torrente Vinadia. Sono quindi iniziate le operazioni di recupero.Due operatori specializzati del nucleo Saf, speleo alpino fluviale, si sono calati con una corda all'interno della forra scavata nella roccia dove, in un'area di non facile accessibilità, hanno trovato la bestiola che è stata tratta in salvo. In superficie, intanto, altri vigili del fuoco sorvegliavano le manovre, accompagnando i colleghi che erano assicurati con delle funi. Il cagnolino, un meticcio, Titti, è stato quindi consegnato al proprietario che era giunto sul posto con un veterinario per assicurarsi del suo stato di salute.