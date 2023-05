UDINE - Via al campionato italiano dei calcolatori umani che si terrà sabato 6 maggio all'ateneo friulano. Un evento di prestigio, che vedrà a Udine un esercito di genietti.

Promotori dell'iniziativa accademica lo stesso Ateneo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, AcegasApsAmga, Mensa Italia. Le iscrizioni si sono chiuse ieri.



LA COMPETIZIONE

La competizione aperta a tutti e gratuita, ospitata dall'Università di Udine il 6 maggio. La gara, della durata di 80 minuti, si terrà, dalle 11, nell'aula "Strassoldo" del polo economico giuridico (via Tomadini 30/a). Per partecipare singoli o gruppi, comprese le scuole basta compilare il modulo online al link https://www.studiogiochi.com/modulo-di-iscrizione-al-campionato-italiano-di-calcolo-mentale/.

Al termine, ci saranno quattro categorie di vincitori: campione italiano (miglior classificato in assoluto), miglior classificato delle scuole medie, miglior classificato delle scuole superiori, miglior classificato over 60'. Il Campionato è organizzato, in collaborazione, da Ateneo friulano, Scuola Normale Superiore di Pisa, AcegasApsAmga e Mensa Italia.



CHE COS'È

Il calcolo mentale consiste nell'effettuare un calcolo matematico solo con la propria mente, senza utilizzare altri mezzi come calcolatrici, computer, carta e penna. Il calcolo si esegue basandosi sulla conoscenza della tavola pitagorica, dei prodotti notevoli e di alcuni metodi di calcolo approssimato.

Si tratta di una pratica che può contribuire al benessere della mente che, nel contempo, si allena ad essere sempre più flessibile.



IL PROGRAMMA

Dopo i saluti iniziali, partirà la sfida, fino alle 13 circa. Nel pomeriggio, dalle 14.30, mentre una commissione procederà alla correzione degli elaborati, è previsto un programma di intrattenimento culturale. Inizieranno due relatori dell'Università di Udine: Pietro De Poi parlerà su "L'eterno ritorno del numero uguale", mentre Alberto Policriti spiegherà "Cos'è un algoritmo". Seguirà l'intervento di Francesca Gagliardi e Sara Propotnich (AcegasApsAmga) su "Quanto conta l'acqua". Sarà poi proposta un'altra sfida intitolata "Mind the quiz" a cura di Giorgio Dendi (Mensa Italia), basata su quiz verbali, logici e numerici.

L'obiettivo è allenare meglio al meglio la mente e renderla capace di affrontare le sfide più ardue. Concluderà la giornata la cerimonia di premiazione, alle 17.30 circa.