Camionista ubriaco percorre 100 km zigzagando: patente ritirata e mezzo sequestrato

Procedeva zigzagando sulla carreggiata, lungo l'autostrada A23, in direzione Austria, con cambiamenti di corsia ingiustificati e pericolosi, alla guida di un autoarticolato da 44 tonnellate. Un camionista turco di 54 anni è stato intercettato e fermato oggi da una pattuglia della polizia stradale di Amaro nei pressi del comune di Chiusaforte (Udine) e indagato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata. In evidente stato confusionale, l'uomo è risultato positivo al controllo con l'etilometro, con un valore di 2,73 grammi/litro. Il mezzo è stato sequestrato e all'automobilista è stata ritirata la patente. Era partito dal porto di Trieste e aveva percorso oltre 100 chilometri prima di essere fermato.



I CLANDESTINI

Nella mattinata, invece, la polizia stradale di Palmanova ha rintracciato e denunciato per ingresso illegale in Italia due giovani cittadini afghani che viaggiavano nascosti nel semirimorchio di un mezzo pesante con targa bulgara. Secondo quanto ricostruito dalla pattuglia della sottosezione di Palmanova, che ha fermato il mezzo al casello autostradale di Latisana, i due avevano praticato un taglio al telone del camion per poter respirare. Erano stati così visti da un altro camionista che aveva segnalato il fatto al Centro operativo autostradale. I due migranti sono stati trovati in fondo al vano carico del sei-rimorchio, in uno spazio di non più di 25 centimetri. Visitati da personale medico per escludere sintomatologie da Covid-19, sono stati fotosegnalati in Questura e quindi espulsi. Secondo gli accertamenti della polizia stradale, il conducente del mezzo aveva fatto una sosta di 11 ore in territorio sloveno prima di entrare in Italia da un valico di Trieste e di fare una brevissima sosta in autogrill subito dopo il confine. © RIPRODUZIONE RISERVATA