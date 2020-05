Nella cabina di guida 16 chilogramma di marijuana: arrestato il camionista

Nella cabina di guida aveva nascosto 16 chilogrammi di marijuana:arrestato il camionista. È accaduto a Villesse, nel goriziano, dove un cittadino sloveno di 29 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente è stato trovato dopo minuziosi controlli nella cabina del suo Tir.



L'operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Gorizia con la collaborazione della Squadra Mobile. Il Tir, che proveniva da Venezia, è finito in un controllo degli agenti che si sono insospettiti per cronotachigrafo. Da qui il mezzo pesante è stato fatto entrare nell'area di servizio di Gonars, lungo la A4.



Le verifiche hanno evidenziato un'incongruenza sul cronotachigrafo: le giustificazioni del conducente in merito a un presunto precedente controllo da parte della Guardia Civil spagnola - il camion, carico di frutta, proveniva da Barcellona ed era diretto in Croazia - non hanno convinto gli agenti che hanno approfondito la perquisizione scoprendo la droga. Ben 16 o sacchetti di marijuana che l'uomo, residente a Lubiana, aveva nascoto sopra e sotto al letto della cabina di guida. L'autotrasportatore è stato trasferito nel carcere di Gorizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA