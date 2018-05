Schianto tra auto e tir: vettura nel fosso, autista resta incastrato

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Scontro sulla strada regionale Napoleonica a, in località, tra un camion e una vettura, poco dopo la 9.30 di oggi, martedì 29 maggio.Per cause in corso di accertamento, lungo la sr252 si sono scontrati un autocarro e una autovettura Peugeot, all'altezza della progressiva chilometrica 2. Nell'impatto è rimastoil conducente della auto, un uomo di 74 anni del posto, M.A. le sue iniziali. Illeso invece l'autista del, G.A. le sue iniziali, di, 58 anni.Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno dato supporto al personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova per estrarre l'anziano dalla Peugeot,. Vista la gravità dello schianto, sul luogo dell'incidente è atterrato anche l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Per fortuna le condizioni del pensionato non sarebbero gravi.Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del Medio Friuli di Codroipo intervenuti con due pattuglie per i rilievi e la viabilità. La regionale è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.