​In fiamme il macchinario per il trattamento dei rifiuti plastici alla Camilot Recycling

LATISANA (UDINE) - In fiamme il macchinario utilizzato per il trattamento dei rifiuti plastici all'interno della ditta Camilot Recycling a Ronchis di Latisana (Udine). Dalle ore 18:45 di ieri più squadre dei Vigili del Fuoco di Udine, dei distaccamenti di Cervignano del Friuli, Codroipo e Latisana sono state impegnate nello spegnimento di un incendio impegnativo ma posto subito sotto controllo. Sono ancora in corso le operazioni di smassamento del materiale coinvolto e gli interventi di messa in sicurezza dell'impianto.

