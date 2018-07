2° Stormo: il colonnello Edi Turco lascia il comando, arriva Amadori

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO (Udine) -all'aeroporto militare diquesto giovedì, 26 luglio. Il Colonnellolascia il comando del 2° Stormo dopo quasi due anni di intenso lavoro al colonnello, proveniente dal Comando operazioni aeree di Poggio Renatico (Ferrara).L’evento, presieduto dal Generale Silvano Frigerio, Comandante delle Forze da combattimento dell’Aeronautica Militare, vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari locali, oltre allo schieramento del personale militare e civile dello Stormo. Turco e Amadori sono stati ricevuti per il saluto dal sindaco di Codroipo,, nella sede del Municipio. Il primo cittadini, insieme a quattro assessori, ha ringraziato il comandante uscente per il lavoro svolto e ha dato il benvenuto ad Amadori.Il 2° Stormo è l'ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di. Lo Stormo cura l'addestramento e la prontezza operativa di uomini e mezzi delle batterie missilistiche "Spada" dell'Aeronautica Militare. La missione si concretizza in una continua opera di addestramento volta a mantenere la prontezza operativa richiesta dalla Forza Armata e dalle organizzazioni transnazionali di cui il Paese fa parte.Lo Stormo inoltre assicura il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti, anche a favore del 313°operante sulla base e quant'altro necessario per il transito di altri velivoli, concorrendo anche, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità superiori, al servizio di difesa aerea.