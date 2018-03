Cambia la bombola di gas: 24enne ustionato al volto da una fiammata

di Paola Treppo

FIUMICELLO (Udine) -con un giovane di 24 anni originario di(Gorizia) che è rimastoaldopo essere stato raggiunto alla testa da una. Il ragazzo, dipendente della dittacon sede a Fiumicello, stava sostituendo unadinella casa di una donna anziana del paese.Per cause in corso di accertamento, durante l'operazione c'è stata una fuga di gas che ha originato una fiammata. Il 24enne non ha perso i sensi ed è riuscito a chiedere aiuto da solo; sul posto è giunta l'equipe medica di una ambulanza che lo ha medicato sul posto. Nell'abitazione di Fiumicello sono arrivati dopo poco anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova per tutte le verifiche del caso. L'infortunio, per fortuna non grave, è accaduto poco dopo le 16.30 di ieri, venerdì 16 marzo.