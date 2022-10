UDINE - Un calendario dal titolo parlante (Histoire de la Chatte. Apoteosi dell'inenarrabile 2023), con foto che lasciano poco spazio all'immaginazione. Per l'autore, Piero Colle, un'opera d'arte con immagini basate «sull'erotico esplicito, come dice il titolo», che nulla ha a che fare con la sua professione (fa l'avvocato). Per i critici, invece, la locandina che annuncia la presentazione del calendario attesterebbe «l'assoluto disprezzo nei confronti della donna» (questa la dichiarazione della presidente della commissione Pari opportunità Dusy Marcolin) e «una oscena mercificazione della parte più intima delle donne» (così le donne della Cisl).

Colle, interpellato dopo le prime uscite critiche (nella fattispecie, quella delle donne cisline), ha fatto sapere che «presenterò comunque il mio calendario. Anzi, sono vieppiù stimolato a continuare nel mio progetto di divulgazione della mia opera. Ho un modestissimo interesse per quanto la Cisl, o un'altra associazione o comitato voglia esprimere. Questo non scalfisce di un millimetro il mio progetto. Anzi, semmai, lo sensibilizza e lo decuplica. Il progetto è mio personale. L'opera è unicamente mia. Non so perché si sia diffusa la voce che si tratti dell'opera di due o più avvocati».

Colle ricorda di aver fatto «tre calendari di altro taglio e di altra tematica. Questa è un'opera che nulla ha a che fare con gli avvocati se non per il fatto del tutto accidentale che faccio l'avvocato. Sul biglietto di invito alla presentazione c'è scritto solo il mio nome e cognome, non la qualifica professionale». Alla presentazione, fa sapere ancora Colle, «non interverrà Enrico Bulfone (il cui nome pare comparisse nell'invito iniziale di Colle alla presentazione, come curatore dell'introduzione critica ndr). Ci sarà un altro relatore. Il biglietto di invito sarà modificato. Deciderò la prossima settimana quando fare la presentazione». La foto dell'annuncio della presentazione, che tanto scandalo ha provocato? «È per uno dei 12 mesi dell'anno. Questa foto, assieme a molte altre mie è esposta alla Steiner Gallery nel cuore di Vienna ed è stata fra le più apprezzate e vendute. Ricordo che L'origine du monde di Courbet, che ha destato molte tensioni e polemiche, alla fine è esposta in una delle sedi più prestigiose della cultura occidentale, il Museo d'Orsay». Bulfone, per parte sua, fa sapere che «l'iniziativa è del collega e io non ne so niente. Non c'entro nulla».

PARI OPPORTUNITÀ

La presidente della Commissione regionale per le pari opportunità Dusy Marcolin ha inviato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine una lettera aperta dopo aver visto la locandina. «Sarà dovere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine assumere ogni iniziativa tesa a una condanna senza riserve dell'indegno spettacolo offerto da un vostro iscritto. Va da sé che, tra tali iniziative del Consiglio, non potranno mancare anche quelle di natura disciplinare, atteso come debba ritenersi violato il principio di dignità e decoro che sempre deve essere rispettato dagli avvocati», scrive Marcolin. L'Ordine esaminerà la questione oggi nella seduta ordinaria del consiglio. In serata, ieri, il presidente della commissione Pari opportunità dell'Ordine Pina Rifiorati e il presidente degli avvocati udinesi Massimo Zanetti, facendo riferimento alla presentazione del calendario, hanno stigmatizzato «qualsiasi tentativo di accostare l'evento con la professione forense. L'Avvocatura friulana - anche in adempimento al proprio ruolo sociale - da tempo impegnata anche nell'affermazione della cultura del rispetto e nel contrasto alla violenza di genere, esprime sdegno e si dissocia da simili iniziative e si fa portavoce, anche in questa circostanza, dei diritti fondamentali e della dignità delle donne, quali baluardi ineludibili della società civile». Per Cinzia Del Torre (Pd) «non è un calendario erotico. L'erotismo è un'altra cosa. Invece questo mi sembra un calendario volgare e degradante per le donne».