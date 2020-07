© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario fitto e il ritmo serrato di questo speciale finale di campionato del calcio di serie A permette alle squadre che ricevono una cocente delusione di poter immediatamente guardare avanti e rituffarsi subito nell’impegno successivo previsto dal calendario stesso. È un modo per prendere con filosofia l’ennesima beffa nei finali di partita per l’Udinese di Luca Gotti, che al San Paolo contro il Napoli ha visto sfumare ancora una volta un pesantissimo punto per una prodezza di un singolo. E, rispetto alla rovesciata spettacolare di Bonazzoli in Udinese-Sampdoria, la rasoiata di Politano ha fatto di gran lunga più male a Lasagna e compagni perché non esiste beffa peggiore, con la vittoria acciuffata dai partenopei all’ultima azione disponibile.Un altro legno lo ha preso anche a Napoli: l’argentino, dopo l’incredibile salvataggio di Koulibaly che ha cancellato una doppietta al 10 di Gotti, ancora una volta trascinatore totale di una formazione che si lascia volentieri caricare sulle spalle di RDP10 nei momenti di massima difficoltà. Il punto in meno in classifica non stravolge gli equilibri della lotta salvezza, vista la buona distanza di sicurezza che i friulani mantengono dal terzultimo posto occupato dal Lecce. Il talento argentino dell’Udinese, al termine della gara, ha ricordato anche come la squadra bianconera non abbia usufruito ancora nemmeno di un calcio di rigore, un handicap non da poco nella ricerca della permanenza in Serie A. «Siamo in un buono stato di fiducia e ci dispiace solo per la posizione in cui siamo e che non rispecchia il buon lavoro che facciamo. Mettiamoci anche che abbiamo battuto zero rigori - ha ricordato a Udinese Tv - rispetto a una media di 8 per squadra in Serie A. Sono dettagli che spostano tanto gli equilibri, ma l’importante è metterci la faccia sempre». Calcoli accurati quelli del centrocampista di Gotti, visto che. Considerato che gli errori sono stati complessivamente 30, ne deriva che il tasso di realizzazione dei rigori si attesta intorno all’81,5% (quattro rigori su cinque vanno a segno). Facendo un rapido calcolo, in media, all’Udinese mancano almeno 6 gol realizzati grazie alla massima punizione. Certo, i rigori non sono una cosa dovuta, e bisogna procurarseli, ma resta il fatto che il dato è penalizzante, visto che al momento l’Udinese resta l’unica squadra in Europa a non aver ricevuto un rigore a favore.Uno zero nella classifica dei rigori a favore, che sembrava potersi sbloccare a Napoli dopo il presunto mani di Koulibaly, che però i replay hanno specificato essere un colpo sul fianco. Ora l’Udinese entra molto più in area, attacca meglio la porta avversaria, ma il primo penalty non è ancora arrivato. E questo nella corsa salvezza può avere una grande incidenza, specie se si calcola che il Genoa ha raggiunto la Lazio al primo posto dei rigori assegnati a favore, addirittura 15 (di cui ben 5 dopo il lock-down, compreso quello ottenuto a Udine).E il Lecce segue da vicino, con 14 tiri dal dischetto: che poi, se tirati come gli ultimi due di Mancosu non sono poi un grande vantaggio. Anche Brescia e Spal, una squadra avviata alla B e l’altra già retrocessa, hanno messo insieme 10 rigori (3 i primi e 7 i secondi). Per quanto riguarda i rigori subiti, invece, l’Udinese è perfettamente in media, con 9 tiri dal dischetto subiti finora: due parati da Musso, e uno è valso un punto prezioso al 97’.Insomma, per fortuna non sempre l’Udinese paga dazio nel finale.