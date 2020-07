Udinese salva, l'incontro tra l'allenatore Luca Gotti e l'attore Giuseppe Battiston

Uno ha appena festeggiato la salvezza dell'Udinese calcio con due turni d'anticipo, l'altro sta promuovendo il suo ultimo film L'ultimo passo, commedia di Antonio Padovan di cui è protagonista assieme a Stefano Fresi.

L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti e l'attore friulano Giuseppe Battiston, da sempre tifoso dell'Udinese, si sono incontrati la sera di lunedì 27 luglio nel centro storico di Udine, quasi per caso, dove il primo stava cenando e il secondo aveva appena partecipato a una presentazione in città del film L'Ultimo passo.

Un'occasione per conoscersi e scambiarsi reciprocamente i complimenti per i rispettivi successi nel campo sportivo e in quello cinematografico. Gotti domani sera affronterà la prima delle due partite finali di questo lungo e travagliato campionato di serie A, affrontando alla Dacia Arena il Lecce, Battiston penserà anche al film Le sorelle Macaluso, di Emma Dante, prodotto dalla Rosamont di Nimis (Udine), casa di produzione fondata dallo stesso Battiston e Marica Stocchi, che sarà in concorso alla 77esima mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA