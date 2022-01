L'Udinese cede Samir al Watford, l'altra società di casa Pozzo in Premier league

UDINE - L'Udinese Calcio ha annunciato di aver ceduto a titolo definitivo Samir al Watford, l'altra società calcistica della famiglia Pozzo, che gioca in Premier League ed è allenata da Claudio Ranieri. Il difensore brasiliano lascia il Friuli dopo 6 anni in cui si è consacrato ai massimi livelli contribuendo al raggiungimento di tante soddisfazioni in bianconero e indossando anche la fascia di capitano nell'arco delle 147 partite in cui ha difeso i colori bianconeri tra campionato e Coppa Italia con 6 reti realizzate.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA "Udinese Calcio - 125 anni", l'album di figurine in... UDINE L'Udinese festeggia 125 anni tra le leggende bianconere e i big... UDINE Udinese, patron Pozzo alle leggende: «Siete la carica per il...

«Grazie al suo percorso di crescita all'Udinese - fa notare in un comunicato la società friulana -, inoltre, è riuscito a guadagnarsi la chiamata della nazionale maggiore brasiliana. Da parte del club va il ringraziamento a Samir, professionista e uomo che ha sempre dato tutto alla causa, augurandogli il meglio per la sua esperienza inglese ed il proseguimento della carriera».