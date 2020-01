Calcio Mercato, l'Udinese non cede i suoi gioielli ma manca un difensore

Chiuso il calcio mercato di gennaio, l’Udinese si tuffa nel campionato di serie A con molte soddisfazioni ma anche una preoccupazione. Ceduti Sierralta e Opoku, in attesa del rientro di Samir dall'infortunio i difensori centrali di colpo sono diventati pochi: quattro per una difesa a tre, ma con Nuytinck che ieri ha accusato un affaticamento muscolare che lo mette in forse per domani contro l’Inter. Per questo non è ancora scartata l’ipotesi dell’austriaco Sebastian Proedl, che all’ultimo ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Watford.

DALLO SHERATON HOTEL

L'Udinese dalle trattative di calcio mercato a Milano, torna senza grandi stravolgimenti, e con la rosa intatta per affrontare il resto della stagione, e raggiungere una salvezza vicina ma non ancora raggiunta. Il compito principale del direttore tecnico Pierpaolo Marino è stato quello di resistere ai continui assalti delle altre squadre per i pezzi pregiati della rosa dei friulani. A cominciare da Rodrigo De Paul, con l'Inter, e anche il Milan, che sono stati invitati a un aggiornamento a giugno, quando, a bocce ferme, le società valuteranno il da farsi e l'Udinese continuerà a fare il prezzo per il calciatore, che di certo non sarà basso. Lo ha capito bene anche l'agente di De Paul, Agustin Jimenez che, dopo un breve soggiorno milanese, ha fatto rientro in Argentina. Rodrigo De Paul ora può pensare alla nazionale e al raggiungimento della salvezza dell'Udinese. Bianconeri che poi hanno dovuto fare muro per Seko Fofana, cercato insistentemente dal Torino; così tanto che i granata hanno perso il treno Barak, finito poi al Lecce, sperando di sbloccare la trattativa nelle ultime ore della finestra. Così non è stato, perché è alta la valutazione del giocatore da parte della dirigenza friulana, così come quella di Stefano Okaka, giudicato fondamentale per gli equilibri della squadra e per questo non sacrificabile, tanto più nel mercato di gennaio.

L'Udinese ha detto no ancora al Torino, che alla fine si è tenuto Simone Zaza come vice-Belotti, e al Monaco, che in eguale maniera ha trattenuto Slimani, che sembrava a un certo punto molto vicino all'approdo all'Inter. E' un'Udinese che ha resistito e ha mantenuto alto il valore della rosa, pur senza effettuare grandi innesti.

BILANCIO FINALE

Uno soltanto è stato il nome presente nella casella arrivi, che anzi andrebbe ribattezzata casella "ritorni". Sì, perché l'unico innesto è stato Marvin Zeegelaar, esterno sinistro olandese tornato in Friuli dal Watford dopo i sei mesi dell'anno scorso. Arrivato di nuovo sull'asse Londra-Udine, che potrebbe però regalare a Gotti in maniera indiretta anche il difensore austriaco Sebastian Proedl. Il centrale difensivo, infatti, ha rescisso in maniera consensuale il contratto con il Watford ed è libero di sottoscrivere un contratto nuovo in ogni momento. Potrebbe tornare utile alla causa dell'Udinese, visto che finché Samir non rientrerà sono solo quattro i difensori: con Nuytinck, le cui condizioni in vista della sfida con l'Inter sono monitorare, ci sono William Troost Ekong, Rodrigo Becao e Sebastien De Maio.

E' rimasto alla fine, per giocarsi le sue chances di giocare, anche Lukasz Teodorczyk, nonostante i sondaggi dell'Anderlecht, che aveva pensato al ritorno del polacco, salvo poi "consolarsi" con Joveljic e Pjaca, arrivato dalla Juventus.

LE CESSIONI

Sono state quindi quattro: Opoku passato all'Amiens in prestito con diritto di riscatto, Sierralta all'Empoli in prestito secco, Barak al Lecce in prestito secco e Pussetto al Watford a titolo definitivo. Proprio Pussetto ha parlato del suo impatto con la nuova realtà: "Voglio dimostrare il mio valore. Sono felicissimo di essere qui. Ho sempre amato la Premier e spero di adattarmi il più presto possibile. Qui non conoscevo nessuno, ma ho giocato contro calciatori di Premier, quindi ne conosco alcuni. Spero di ritagliarmi sempre più spazio: so che è un campionato difficile, ma voglio dimostrare le mie potenzialità". Chiudono il quadro dei movimenti anche i cambi di squadra (sempre in prestito) di Coulibaly, passato al Trapani, Vizeu, andato all'Akhmat Grozny e Ingelsson, tornato al Kalmar. Ci aveva provato l'Hajduk Spalato, oltre al Cosenza, per Balic, che alla fine è rimasto al Perugia. Infine l'ex Bruno Fernandes riparte dal Manchester United: "Giocare in Premier League era il mio sogno. Sono emozionato, voglio aiutare i miei compagni di squadra e imparare dai giocatori più esperti". © RIPRODUZIONE RISERVATA