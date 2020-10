Udinese e Vicenza tornano ad affrontarsi mercoledì 28 ottobre alle ore 18 nel terzo turno di Coppa Italia, ma sono trascorsi ben centosette anni da quando Udinese e Vicenza si sono incontrati per la prima volta.

LE PRIME VOLTE

Il 12 ottobre 1913 i berici surclassarono i bianconeri per 5-0. Era l’atto iniziale del campionato di prima categoria dell'allora girone Emilia-Veneto e quel giorno non ci fu storia, ma nel ritorno a Udine, guidati dal loro capitano Luigi Dal Dan cui si deve (nel 1911) l’iscrizione della società bianconera alla Federcalcio e che oltre al calcio praticò altre discipline sportive, in particolare l’atletica leggera ed eccelleva nel salto con l’asta (alla sua morte gli fu dedicato il campo scuola di Paderno a nord di Udine), pareggiarono 1-1 e la rete friulana fu messa a segno proprio da Dal Dan. L‘anno successivo, prima dello scoppio della prima guerra mondiale, le due squadre presero parte sempre campionato di prima categoria, girone F, con il Vicenza che vinse a Udine per 2-0 e in casa per 5-1. Anche dopo la Grande Guerra le due squadre fecero parte del medesimo girone (Veneto) del campionato di prima categoria, con vittoria bianconera in trasferta per 1-0, con sconfitta casalinga al ritorno per 2-0.

IN LOTTA PER LA SERIE A

Nel 1924-25, nel torneo di seconda divisione (entrambe fecero parte del girone Nord) equivalente alla attuale serie B Udinese e Vicenza duellarono sino alla fine della stagione per la promozione nel campionato di Prima Divisione Girone Nord (attuale serie A), disputarono anche gli spareggi assieme all’Olimpia di Fiume per salire di categoria. Alla fine fu promosso il Vicenza dopo gli spareggi con Udinese e Olympia Fiume, ma poi fu accolto il reclamo presentato dall’Udinese che ravvisò la irregolarità del tesseramento in casa berica di due elementi di spicco, che fecero la differenza: gli ungheresi Horvath e Molnar. Per cui il Vicenza venne dichiarato sconfitto per 2-0 in tutte le gare in cui i due magiari vennero utilizzati, comprese le due sfide in campionato con l’Udinese per cui furono i friulani a salire di categoria. Da allora per le gare di campionato, trascorreranno ventiquattro anni prima che Udinese e Vicenza per rivedere le due formazioni l’una contro l’altra (campionato di B 1949-50) con vittoria dei bianconeri per 1-0 e pareggio in casa del Vicenza, 2-2. Sempre in serie B le due squadre si sono misurate anche nel torneo 1994-95, 0-0 e 2-1 per il Vicenza.In serie A poi bianconeri e biancorossi si sono affrontati in ben venti gare, con l’Udinese vincente in 9 occasioni, contro le 4 del Vicenza, mentre i pareggi sono 7

IN COPPA ITALIA

Vicentini e friulani si sono incontrati anche in questa manifestazione, esattamente tre volte: il 25 ottobre 1936, fase eliminatoria, con vittoria dell’ Udinese per 4-3, il 4 agosto 1982 (fase a gironi di qualificazione), vittoria dell’ Udinese per 2-1, poi negli ottavi della stagione 1998-99 Il 28 ottobre 1998 il match di andata al “Friuli” terminò 0-0, quella di ritorno al “Menti”, l’11 novembre 1998, vide i bianconeri prevalere per 1-0 con rete di Roberto Carlos Sosa. Il Vicenza vanta tuttavia il successo, con vittoria della Coppa Italia sul Napoli, nel maggio 1997, con Francesco Guidolin in panchina e il capitano Giovanni Lopez a guidare in campo i biancorossi. Nella stessa stagione 1996/1997, in campionato il Vicenza di Guidolin pareggiò con l'Udinese, allenata da Alberto Zaccheroni, allo stadio Friuli 1-1 (reti di Giampiero Maini e Paolo Poggi) e vinse al Menti 2-0 con reti di Giampiero Maini e Roberto Murgita. I friulani si sarebbero rifatti nella stagione successiva 1997-1998 con un 3-0 in casa (doppietta di Oliver Bierhoff e gol di Tomas Locatelli) e 3-1 sul campo del Vicenza (ancora doppietta di Bierhoff e gol di Marcio Amoroso per i bianconeri, di Giacomo Dicara per i biancorossi), ripetendosi anche nel campionato in cui il Vicenza, orfano di Guidolon passato ad allenare proprio l'Udinese, retrocesse in serie B (2-1 con gol di Roberto Sosa, Amoroso e Gabriele Ambrosetti all'andata, 3-1 per i friulani al ritorno con gol di Lamberto Zauli, Dicara, doppietta di Amoroso e gol di Johan Walem).



© RIPRODUZIONE RISERVATA