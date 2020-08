Cala il buio, coppia con i figli si perde tra i monti: attivati i soccorsi

UDINE - Si sono persi tra i boschi di Sella Nevea: ricerche in corso per una famiglia con due figli. A lanciare l'allarme è stato il capofamiglia poco dopo le 20. La richiesta di aiuto è stata intercettata dal Nue del Sores di Palmanova che ha allertato i Vigili del fuoco. Nel frattempo il soccorso alpino si è già attivato per andare incontro al gruppo. Si tratta di una coppia con i figli che è partita dal rifugio Gilberti. Con l'oscurità si sono trovati in difficoltà, trovando riparo in una casera della zona. Entro sera il soccorso alpino di Sella Nevea dovrebbe raggiungere il gruppo.

Non si presenta all'appuntamento: escursionista disperso tra i monti

Ultimo aggiornamento: 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA