Si libra in volo col deltaplano ma cambia il meteo: cade, gravissimo

di Paola Treppo

NIMIS e GEMONA (Udine) - Si libra in volo colma cambia il meteo:, gravissimo. Uno sportivo, cittadino giapponese, versa inall'ospedale di Udine dopo essere precipitato con il deltaplano in un campo diA dare l'allarme, poco prima delle 17.30 di oggi, sabato 28 luglio, è stato un amico, anche lui in volo con un deltaplano, che lo ha visto schiantarsi in un campo, vicino a via Comelli. Sul posto sono intervenuti il personale medico, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il cittadino giapponese, che si era librano in volo da, è in gravi condizioni, trasportato in autolettiga all'ospedale di Udine in codice rosso. In quel momento si era scatemato un breve ma intenso temporale che può avergli fatto perdere il controllo del deltaplano.