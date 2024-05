Cade dalla bici sul sentiero, 39enne e precipita per 15 metri nelle Prealpi Giulie

UDINE - Intorno alle 15 sul Monte Plauris (Prealpi Giulie), a Venzone, in provincia di Udine, un 39enne tedesco è caduto dalla bicicletta mentre percorreva il sentiero con segnavia 705, a quota 1000 metri, che da Malga Ungarina scende verso la Val Venzonassa. Precipitato per 15 metri, è stato notato da due altri ciclisti che hanno chiamato poi i soccorsi. Elitrasportato all'ospedale di Udine, ha riportato un trauma cranico. In mattinata, invece, una 53enne di Fiume Veneto, per scattare una foto nei pressi del Rifugio Pradut, è caduta all'indietro procurandosi una sospetta frattura del polso. Due soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso Alpino hanno raggiunto lei e il marito per portarli a valle. Un altro elicottero ha poi recuperato un'altra donna italiana, bloccata a Moggessa di Qua senza più riuscire a proseguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA