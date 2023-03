Cade dal terrazzo del primo piano e rovina malamente a terra: in ospedale un anziano

UDINE - Un uomo di 80 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 marzo, per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale dal primo piano di una abitazione di via Laipacco, nel territorio del comune di Udine. Per cause in corso di accertamento, mentre stava operando sul terrazzino è caduto, rovinando sulla strada. Alcune persone lo hanno visto cadere. È scattata così subito una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza provenienti da Udine. L'ottantenne è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e quindi trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.