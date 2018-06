In vacanza con la famiglia precipita sugli scogli e si spacca un braccio

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Incon la famiglia, sull'Isola del Sole,dalla diga Nazario Sauro di Grado: batte la testa, procurandosi un profondo taglio sulla fronte, e si frattura un braccio. Vittima dell'incidente, accaduto poco prima delle 14.30 di oggi, martedì 19 giugno, una cittadina ceca di 62 anni.La donna è stata soccorsa via terra dagli uomini delladi Grado. Stabilizzata dal personale medico della equipe sanitaria dell'elicottero, è stata trasportata in volo all'ospedale di Trieste. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.