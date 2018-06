Cade dalle scale di casa nel cuore della notte: soccorso, è gravissimo

di Paola Treppo

DOGNA (Udine) - Un uomo diversa in, accolto d'urgenza nelle prime ore di oggi, mercoledì 6 giugno, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Erano le 3 quando è scattato l'allarme nel piccolo comune montano. L'uomo, 81 anni, èdella sua abitazione e ha battuto con violenza la testa, perdendo subito i sensi.I parenti hanno chiamato aiuto e la centrale Sores di Palmanova ha inviato con la massima urgenza sul luogo dell'infortunio domestico una ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elicottero sanitario Fvg decollato dalla elibase di Campoformido. Il velivolo è atterrato nella piazzola di Chiusaforte dove è giunta la autolettiga con il ferito., l'anziano è stato portato in volo all'ospedale di Udine, accolto in. Le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita.