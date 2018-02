Sciatore cade sulla pista e batte la testa: con l'elicottero in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVASCLETTO (Udine) -sulle piste danel comprensorio turistico invernale dello, in Carnia, nel comune di Ravascletto. Uno sportivo di 41 anni èda solo sulla pista Tamai poco dopo le 12 di ieri, lunedì 19 febbraio, e si èseriamente.Ha battuto la testa, riportando un trauma cranico, si è ferito alla fronte e nell'incidente sulla neve si è lussato anche una spalla. I primi soccorsi gli sono stati prestati dagli agenti della polizia di Stato che prestano servizio sulle piste, per la sicurezza dei. I poliziotti lo hanno affidato poi alle cure mediche del personale sanitario dell'che è decollata dalla elibase Hems di Campoformido. Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato poi condotto ina Udine con l'elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita.