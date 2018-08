Si libra in volo col parapendio e si schianta: grave 20enne

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) - Non riesce nemmeno a librarsi in volo checon il suorimanendo gravemente ferito.È successo a Sappada nel pomeriggio di oggi, sabato 4 agosto, quando un ventenne diha perso il controllo del suo parapendio ed è precipitato al suolo.Immediati i soccorsi del 118 che dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato in condizioni gravi all’ospedale di. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Forni Avoltri, comandata dal maresciallo capo Paolo Govetto, che hanno eseguito i rilievi e sentito i testimoni dell’incidente.