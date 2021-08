Cade dalla palestra di roccia, ricoverata in ospedale. Sullo Jôf di Montasio donna esausta chiede soccorso

TARVISIO - La stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil ha portato a termine due interventi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 agosto, in Val Bartolo (comune Tarvisio) e sul Jôf di Montasio (Comune Chiusaforte)

In Val Bartolo un incidente fortuito in palestra di arrampicata ha provocato intorno alle 13 la caduta di una donna del 1965 di Cividale del Friuli ruzzolata su delle rocce per una decina di metri e diverse contusioni per lei tra cui un trauma cranico e traumi alla schiena. La donna, che era alla base della falesia di roccia, ha perso l'equilibrio in seguito all'impatto avvenuto con il secondo di cordata che stava arrampicando sopra di lei ed è "volato" in basso, seppur trattenuto dalla corda a cui era legato, urtandola. Sul posto sono arrivati i tecnici della stazione di Cave del Predil e l'elisoccorso la cui equipe medica ha stabilizzato e imbarellato la donna, portandola a Udine.

Il secondo intervento è stato attivato in seguito poco dopo le 15 con chiamata al Nue112 da parte di due escursionisti, un uomo e una donna di Tarcento, che stavano risalendo il Canale Findenegg che porta sulla cima del Jôf di Montasio. La Sores ha allertato la stazione di Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea oltre all'elicottero della Protezione Civile. Come riportato dall'uomo, la sua compagna era in condizioni di spossatezza e non riusciva più a proseguire né in salita né in discesa. Considerando la situazione in evoluzione del meteo e l'imminente arrivo di piogge e temporali l'elicottero ha velocemente caricato a bordo una squadra di soccorritori e li ha sbarcati in prossimità della cima affinché potessero raggiungere i due escursionisti che si trovavano a 2530 metri e caricarli a bordo per riportarli a valle. L'intervento si è concluso poco prima delle 16.