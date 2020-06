Cade dalla bici e batte la testa: 14enne è grave

UDINE - Ha perso il controllo della bicicletta finendo rovinosamente a terra:grave un ragazzino. Il ragazzo, 14 anni di Villa Vicentina, è caduto mentre si trovava in sella alla sua bici e ha sbattuto violentemente il capo sul selciato. L'incidente è avvenuto attorno alle 16 non lontano dalla chiesa del paese.



Da quanto si è appreso, l'adolescente ha perso ripetutamente i sensi. Sul posto è giunta l'equipe medica dell'elisoccorso regionale, atterrata con il velivolo nel campetto parrocchiale. Per i sanitari non è stato semplice stabilizzare il giovanissimo paziente. Lo hanno quindi trasferito d'urgenza, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.



Sul luogo dell'incidente sono poi arrivati i carabinieri di Palmanova per i rilievi.