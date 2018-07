Cade dall'albero in giardino: ferito al collo e al torace, è gravissimo

di Paola Treppo

TARCENTO (Udine) - Versa inun uomo che èquesta mattina sulle colline di, in via Villin, poco dopo le 10.30 di oggi, giovedì 19 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto, un abitante della borgata pedemontana è caduto da una pianta in giardino.Nel rovinare al terra si è ferito molto seriamente al collo e al torace. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Il velivolo è atterrato in via Pascoli dove è stato raggiunto dalla autolettiga proveniente con il ferito, da via Villin. Da lì il volo in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.