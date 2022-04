Scoperta choc a Campoformido: cadaveri di marito e moglie trovati mummificati in casa

CAMPOFORMIDO (UDINE) - Scoperta terrificante oggi, mercoledì 13 aprile 2022, a Campoformido, in provincia di Udine: in una casa sono state trovate le salme mummificate di due coniugi. Ai cancelli di Villa Primavera, in via Carpini, una zona riservata di Campoformido con ville e giardini, si sono presentati i pompieri, le ambulanze e i carabinieri. Per entrare i Vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta di ingresso: una volta all'interno, hanno fatto la macabra scoperta.

Coniugi trovati mummificati in casa: chi sono e cosa è successo?

Le vittime sono Paolo Simonetti e la moglie Antonella . Secondo una prima ricostruzione, la morte potrebbe risalire allo scorso autunno e potrebbe essere riconducibile a una fatale fuga di gas. Ma non è esclusa nessuna altra ipotesi, saranno le analisi sui corpi a dare spiegazioni su quanto accaduto.

Accumulatori seriali: casa zeppa

Da quanto si apprende i due coniugi, la donna di 73 anni e l'uomo di 66 anni, erano accumulatori seriali: la casa è stata trovata piena di oggetti e rifiuti di ogni tipo . I carabinieri, come disposto dalla Procura della Repubblica di Udine che ha aperto un fascicolo d’indagine, stanno raccogliendo tutti gli elementi che potrebbero essere utili a ricostruire le ultime ore di vita dei due.

Nessuno si era preoccupato

L'allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a contattare i coniugi che abitavano nella villetta. Fino ad oggi il parente non si era preoccupato perché sembra che la coppia fosse solita trascorrere lunghi periodi all'estero. Quando il tempo trascorso rispetto all'ultimo contatto con la coppia si è fatto troppo, allora è stato dato l'allarme.