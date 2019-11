Cadavere trovato nell'Isonzo: è dell'uomo ​scomparso venti giorni fa

GORIZIA - Il corpo di un anziano è stato rinvenuto stamani, attorno alle 11, nel fiume Isonzo, in prossimità del ponte IX agosto, a Gorizia. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha contattato i Carabinieri. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale che, con l'ausilio di un gommone, sono riusciti a recuperare la salma e trasportarla a riva.



Le spoglie erano in avanzato stato di decomposizione: sarà il medico legale a cercare di fornire elementi utili per la successiva identificazione dal momento che l'uomo non aveva alcun documento di riconoscimento. Potrebbe trattarsi di un 68enne del posto, di cui non si hanno più notizie da una ventina di giorni. Sembra escluso, al momento, il coinvolgimento di terzi nella morte della persona.

