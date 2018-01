Brutta manovra e il camion si schianta contro il muro di una casa

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REANA DEL ROJALE (Udine) -per il conducente di unnel piccolo borgo didel Rojale. Siamo in un punto del paesino di campagna, vicino alla chiesa e a una piazzola, dove le strade sono moltoe la visibilità, per chi deve uscire da un incrocio, non è delle migliori.Il conducente del mezzo pesante, magari tradito da un navigatore non aggiornato, è andato a incunearsi in questo reticolo di micro viuzze. Il risultato è che la motrice del camion è andata acontro il muro di una casa e non sono state semplici neanche le manovre di rimozione del mezzo.Nessuna conseguenza, pare, per lo sfortunato. Non si esclude possa avere avuto un temporaneo mancamento e l'asfalto bagnato per la pioggia e l'umidità possono aver contribuito a concausare l'. È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio.