Brucia sterpaglie in giardino, resta ustionato a volto e braccia: è grave

di Paola Treppo

FAGAGNA (Udine) - Un uomo è rimastomentre stava bruciandonella frazione di, a, ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dal personale medico di una ambulanza; è successo in via Spilimbergo, poco prima delle 16 di ieri, sabato 7 aprile.L'uomo, 54 anni, G.N. le sue iniziali, aveva approfittato della giornata di bel tempo peril giardino e le aree verdi adiacenti la sua abitazione di Ciconicco. Per farlo, come è d'uso nelle campagne in questa stagione, hadelle sterpaglie ma, purtroppo, è stato investito dalleche lo hanno attinto al, alle mani e alle braccia.Ha riportato ustioni su circa il 20% del corpo. Immediata la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue 112. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e anche l'elicottero che è decollato dalla elibase di Campoformido. L'uomo è stato stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dall', e i carabinieri della Compagnia di Udine.