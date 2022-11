Udine, inaugurato il secondo bosco della città: oltre 3 mila piante per migliorare la qualità dell'aria

UDINE - La città di Udine ha il suo secondo bosco urbano. Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Fontanini, che oggi, insieme ad Alessandro Vezzil, rappresentante della società benefit Arbolia, ha inaugurato 3271 nuovi alberi che renderanno più green la zona di via Dino Basaldella. Dopo le 2000 piante messe a dimora l'anno scorso nel quartiere Aurora, un altro spazio verde sboccia nella zona est della città grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione e la società benefit Arbolia.

Tre mila piante per dare respiro alla città

Il nuovo polmone verde permetterà di assorbire fino a 622 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 762 Kg di PM10 l'anno, restituendo all'ambiente fino a 456 tonnellate di ossigeno in 20 anni. Una qualità dell'aria migliore che restituisce l'ossigeno anche dove era stato rubato. «Con questo secondo lotto dei quattro complessivi del bosco urbano che verrà realizzato nella nostra città - ha commentato il sindaco Fontanini - il Comune di Udine compie un nuovo importante passo nella direzione di una sempre maggiore attenzione all'ambiente e della ridefinizione della vocazione di importanti aree verdi urbane». «È il secondo bosco urbano in Friuli Venezia Giulia di Arbolia» ha sottolineato Vezzil. E mentre questo mette radici, si provvede alla bonifica dell'area dell'ex caserma Piave, dove sorgerà un terzo bosco.