Boscaiolo ferito ad una gamba colpito da un tronco di rimbalzo

UDINE - Un boscaiolo, di 45 anni, di Paluzza, è rimasto ferito a una gamba in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 9 mentre tagliava alcune piante nel bosco Puselli in località Sezza di Zuglio a quota 900 metri di altitudine e a tre chilometri dall'abitato di Sezza. L'uomo ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra colpito dal tronco di una pianta che è rimbalzata in maniera imprevista. Le sue condizioni non sono gravi ma per recuperarlo, dato il terreno impervio, è stato necessario l'intervento di 4 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Forni Avoltri. Condotto in sicurezza fino a una strada forestale, l'uomo è stato accompagnato in ambulanza in ospedale a Tolmezzo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti la Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e all'elisoccorso della centrale operativa di Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA