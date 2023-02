Bonus, al via il fotovoltaico in Fvg: tre cose da sapere prima di presentare la domanda

Come funziona il bonus regionale sul fotovoltaico, chi può richiederlo e quando? Si apre oggi, mercoledì 22 febbraio, la possibilità per poter accedere al bando regionale per l'installazione degli impianti fotovoltaici e di accumulo dell'energia elettrica. Si tratta di un contributo pari al 40% dell'intero costo dell'intervento. Con l'approvazione del bando, la giunta Fedriga ha messo a disposizione un fondo da 100 milioni di euro per contribuire alle spese sostenute dalle famiglie e incentivare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

Chi può accedere

Beneficiari del bonus sono tutti coloro che risiedono in territorio regionale al momento della domanda e che intendono eseguire l'intervento su un'unità immobiliare a uso residenziale di loro proprietà. Ciascuna persona può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel bando. Le tipologie A1 e A3 sono tra loro alternative.

Interventi ammessi

Ai fini dell'accesso al bonus, sono ammessi l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, realizzati nelle unità immobiliari a uso residenziale con categoria catastale da A1 ad A9 e A11. Tali interventi devono essere stati effettuati dal 1° novembre 2022. Inoltre sono comprese anche le spese relative all’acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell’impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di I.V.A.

Non sono invece ammesse le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia il coniuge, un parente di secondo grado o, ancora società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore. Infine non saranno prese in considerazione le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell’intervento finanziato individuato nella domanda.

La domanda di incentivo deve essere presentata esclusivamente attraverso la modalità online, accedendo al sistema Istanze Online. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per martedì 15 novembre 2023 alle ore 17.00. Per la compilazione dell'istanza è necessario disporre di una marca da bollo da 16 euro.