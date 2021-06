Scambia lo spray al peperoncino per profumo, panico in classe: la prof chiama il 118

UDINE - Studentessa ha scambiato una bomboletta di spray al peperoncino, credendo si trattasse di profumo. Ha iniziato a lacrimare e tossire, e con lei anche alcune compagne di classe. Sarebbero stati coinvolti 10 giovani. A quel punto l'insegnante ha allertato i soccorsi e all'interno della scuola sono sopraggiunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per accertarsi delle loro condizioni. Ma poi nessuno fortunatamente è rimasto intossicato o ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.



L'episodio è successo nella mattinata di ieri - 4 giugno - all'Istituto Ial di via del Vascello a Udine. Erano da poco passate le 10 quando la docente della classe del corso di estetiste e benessere ha dato l'allarme: una delle studentesse incuriosita dalla bomboletta spray che spuntava dallo zaino della compagna di banco, ha spruzzato in classe quello che pensava essere un deodorante. In pochi minuti l'aria all'interno dell'aula si è saturata e le ragazze hanno iniziato a lacrimare, facendo fatica a respirare, accusando bruciori e tosse. Sul posto poi si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

I sanitari, come conferma il direttore generale dello Ial Fvg, Gabriele De Simone, hanno visitato gli alunni ma non c'è stata poi fortunatamente la necessità di trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della radiomobile della Compagnia di Udine per gli accertamenti del caso.