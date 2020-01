Bomba da mortaio carica trovata durante i lavori nel Ledra, rimossa e fatta brillare

UDINE - Una bomba da mortaio carica, risalente al Secondo Conflitto Mondiale, in uso alle forze militari italiane, è stata rinvenuta ieri pomeriggio nel canale Ledra in centro a Udine. A scoprirla sono stati gli operai del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che stavano effettuando lavori di pulizia del canale.



L'ordigno è stato rimosso dal Nucleo artificieri antisabotaggio del Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri e fatto brillare in una area idonea in considerazione della pericolosità e della collocazione in cui è stato rinvenuto il residuato bellico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Udine Est. © RIPRODUZIONE RISERVATA