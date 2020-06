Bomba aerea a frammentazione della Seconda Guerra Mondiale in un campo, guastatori la fanno brillare

UDINE Nella giornata di ieri 9 giugno 2020 gli artificieri del 3° Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti al secondo conflitto mondiale.

I militari, accompagnati dai carabinieri della stazione di Campoformido, si sono recati in località zona Agro, nel comune di Campoformido (UD) dove giorni addietro un contadino nel suo campo aveva allertato le forze dell’ordine insospettito dalla presenza di un oggetto di ferro anomalo.

Il team di guastatori C.M.D. (Convetional Munitions Disposal) dell’Esercito, recatosi sul posto, ha confermato la presenza di un ordigno bellico ancora attivo, identificandolo in una bomba d’aereo da 20 Lb Modello AN- M41 Frag. (HE – alto esplosivo) di nazionalità americana e risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Si tratta di una bomba d’aereo (US Bomb) che nel contatto con il suolo non è esplosa ed ha perso il suo codolo. Era lunga 508 mm e larga 130 mm. Gli americani ne sganciavano a decine nello stesso momento ed erano di tipo a frammentazione contro persone.



Dopo aver messo in sicurezza le bomba d’aereo i guastatori l’hanno trasportata in un luogo idoneo al brillamento presso l’ex cave inerti nel comune di Campoformido, dove nel frattempo una macchina movimento terra, sempre del genio guastatori di Udine, aveva predisposto una buca, in gergo militare detta “fornello”, all’interno della quale con l’innesco di altro apposito esplosivo militare alle ore 12.30 circa l’ordigno è stato definitivamente neutralizzato.



La cornice di sicurezza è stata garantita oltre che dalla locale stazione dei CC anche dall’intervento della polizia locale di Campoformido. L’assistenza sanitaria con relativo mezzo di soccorso, obbligatorio in questo tipo di interventi, è stata garantita dal corpo militare della Croce Rossa Italiana.

Il 3° Reggimento Guastatori di Udine è unità operativa dell’Esercito che sotto il Comando delle Forze Operative Nord di Padova (COMFOPNORD) è incaricata di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Belluno dai residuati bellici dei due conflitti mondiali ancora esistenti. L’Esercito, grazie alla flessibilità dei reparti del genio, oltre all'impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado d'intervenire nei casi di pubbliche calamità e utilità, in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale.

