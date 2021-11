Covid Friuli VG, altri 665 nuovi positivi e 6 decessi in 24 ore, in isolamento oltre 6.600 persone

TRIESTE - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.395 tamponi molecolari sono stati rilevati 665 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,92%. Sono inoltre 16.456 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,38%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: un uomo di 100 anni di Ronchi dei Legionari deceduto in una residenza per anziani, un uomo di 88 anni di Savogna d'Isonzo deceduto in ospedale, un uomo di 87 anni di Trieste deceduto nel proprio domicilio, un uomo di 84 anni di Capriva del Friuli deceduto in ospedale, una donna di 84 anni di Trieste deceduta in ospedale e, infine, un 82enne di Gorizia deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 260.



Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente salgono a 3.961, con 904 a Trieste, 2.041 a Udine, 700 a Pordenone e 316 a Gorizia. I totalmente guariti sono 118.780, i clinicamente guariti 163, mentre le persone in isolamento risultano essere 6.679.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 129.869 persone (il totale dei casi è stato ridotto di due unità a seguito della revisione di altrettanti test rapidi) con la seguente suddivisione territoriale: 30.358 a Trieste, 56.522 a Udine, 25.172 a Pordenone, 16.028 a Gorizia e 1.789 da fuori regione.



Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di: un amministrativo, due tecnici, un medico, un infermiere e due operatori socio sanitari dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un amministrativo, un infermiere e un ostetrica dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; un tecnico, due infermieri e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.



Infine sono stati rilevati 18 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Trieste, Grado, Cormons, San Daniele del Friuli e Montereale Valcellina) ed è stata riscontrata la positività di 3 operatori che lavorano nelle strutture(Trieste).

APPROFONDIMENTI 27 NOVEMBRE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 27 novembre 2021. Ci... COVID19 Bollettino Covid di ieri, 26 novembre 2021: 13.686 contagi e 51... PADOVA Vaccini ai bambini della fascia 5-11 anni: 50mila già in lista IL MONITORAGGIO Covid, report Iss: dal Friuli al Veneto, ecco le 10 Regioni a... PADOVA Quindici suore, il coro della polifonica e la cena tra anziani: tre... LA SITUAZIONE Variante Omicron, il Black Friday della paura: così il mondo... I DATI Covid nelle scuole venete: in quarantena 13.189 studenti e 800... POSITIVO Covid, contagiato il direttore dell'ospedale di Montebelluna SUD AFRICA Variante Omicron, sintomi, contagiosità, diffusione: le...